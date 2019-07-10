Евгений Бай, автор haqqin.az 13:21

Haqqin.az много писал о трагедии в Баренцовом море, где при аварии, которая произошла 1 июля на российском глубоководном аппарате, погибли четырнадцать моряков, из них семеро капитанов первого ранга (в сухопутных войск это полковники) и двое - Герои России. Однако с тех пор обсуждение происшедшей катастрофы в самой РФ не только не прекратилось, но и приняло еще более широкий размах, при котором у людей возникают все новые и новые вопросы. Моряки-подводники были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. "Ценой своей жизни они спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба", - приводят " Открытые медиа" слова одного из высокопоставленных военных на церемонии прощания.

Тень Чернобыля Что это могла быть за "катастрофа планетарного масштаба"? Известно, что подводный аппарат, который сами моряки называют "Лошариком", был оснащен ядерной энергетической установкой. Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил это только через три дня после пожара на судне, начавшегося в аккумуляторном отсеке. Министр обороны сообщил, что ядерная установка полностью работоспособна, экипаж принял все необходимые меры по ее защите. Однако уверения министра далеко не всех упокоили. В 1986 году Москва также заверила мировую общественность, что в Чернобыле ничего страшного не произошло. А потом выяснилось, что там произошла чудовищная катастрофа если не планетарного, то по крайне мере европейского масштаба. И сейчас, когда в свет вышел поставленный американцами сериал "Чернобыль", побивший все рекорды просмотров и в США, и в России, и в других странах, любое упоминание о возможной аварии на российских атомных установках приводит в ужас миллионы людей. Шойгу также говорит, что офицеры выполняли некие важные исследования по изучению гидросферы Земли. Подробности не раскрываются, так как информация о миссии подводников и о характеристиках судна относится к государственной тайне. Для чего понадобилось находиться на "Лошарике" элитной команде аж с семью капитанами первого ранга и семью капитанами второго и третьего ранга? Чтобы изучать гидросферу земли? Но для этого достаточно участие простых исследователей. По сведениям обозревателя "Новой" Юлии Латыниной, целью "Лошарика" могла быть разработка операции, чтобы "тихо пробраться по вражескому дну и перерезать кабель и оставить пиндосов (цитата по программе "Код доступа" радиостанции "Эхо Москвы) без интернета или заложить там ядерную бомбу. Кстати говоря, он (аппарат) не имеет аналогов потому, что вышеозначенные пиндосы делают это с помощью искусственного интеллекта и манипуляторов".

А почему собственно и не могла быть сверхсекретная военная миссия? На Западе тут же вспомнили, как российский президент открыто угрожал США в случае ядерного конфликта использованием находящихся у берегов этой страны ядерных подлодок, названных "Оружием Судного дня". Зловещий перечень: «Лошарик», «Боинг», «Курск»… Латынина провела параллель с трагедией советской подводной лодки «Комсомолец», случившейся в 1989 году. Там единственным выжившим был мичман Виктор Слюсаренко, который свидетельствует: подводники стали читать инструкцию, когда находились в спасательной капсюле… Вероятно, в истории с «Лошариком» мы никогда не узнаем правды, в отличие от трагедии, случившейся с подлодкой "Курск" в 2000 году. Тогда власти также пытались напустить туману, но потом Путин в памятном разговоре с американским телеведущим Ларри Кингом признал: "Она утонула".

Но остается без ответа и другой вопрос: «Кто же сбил малазийский "Боинг"? Если бы это была лишь одна из серии зловещих мистерий, которые пугают мир... Как сообщает интернет портал Newsru.com, в конце июня украинские спецслужбы провели операцию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которую контролируют пророссийские вооруженные формирования. Там сотрудники украинских спецслужб задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Именно в Снежном был замечен зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, согласно выводам международной следственной группы, был сбит малайзийский Boeing летом 2014 года. На фоне многочисленных сенсаций, которые то и дело сотрясают Россию, это сообщение прошло незаметно. Но оно может иметь далеко идущие последствия. Цемах может оказаться ключевым свидетелем в расследовании этой катастрофы. Российские власти отрицают какую либо причастность к трагедии. Напомню, что Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - граждане почти двух десятков государств. Нидерландские следователи не сомневаются, что виновной была Россия. Для расследования катастрофы была создана совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в ней не участвовала. Москва называет имена… 19 июня этого года совместная следственная группа назвала имена четырех человек, причастных к пуску зенитной ракеты, уничтожившей авиалайнер. Это бывший глава вооруженных сил ДНР Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, командир разведгруппы Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", его заместитель Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие установило также имена военнослужащих 53-й зенитной бригады ВС РФ, которые находились в районе российско- украинской границы в середине июля 2014 года. Были опубликованы даже фотографии этих военнослужащих. Предположительно, именно они обслуживали ЗРК "Бук", из которого сбили лайнер. Но вот что поразительно. В то время как следственная группа планирует провести суд над виновными в этой трагедии, политическое руководство Нидерландов заняло крайне осторожную позицию. На состоявшемся в японской Осаке саммите G20 Путин встретился с премьер-министров Нидерландов Марком Рютте. Во время этой встречи прежде всего обсуждалась происшедшая трагедия, которая по словам премьера, "остается открытой раной" для его страны. В то же время премьер Нидерландов отказался раскрыть, что ему говорил Путин.

"Я никогда не скажу, что он отвечал, из-за соображений конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно говорить от имени моего собеседника", - заявил Рютте. Но после разговора в Осаке тон выступлений Рютте по MH17 изменился. Ранее он резко заявлял, что все выдвинутые Россией версии по авиакатастрофе несостоятельны. Изменение тона дало повод члену комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Францу Клинцевичу объявить: " Запад понимает, что история разваливается на глазах. Власти Малайзии открыто говорят, что следствие ангажировано и даже не пытается найти правду, упрямо повторяя "российскую версию". Мир начинает понимать, что ему открыто лгали пять лет и продолжают это делать".

Что же произошло в Осаке? Неужели Путин убедил Рютте в том, что Россия ни в чем не виновата? И если так, то почему это произошло 5 лет спустя после трагедии? А может быть, западные политики просто не хотят обострять отношения с Россией? Кто руководил отравлением Скрипалей? На упомянутом саммите в Осаке Путин встретился и с уходящим британским премьером Терезой Мэй. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они очень жестко переговорили по делу Скрипалей. «Эта часть беседы была действительно жесткая, предельно откровенная», - сообщил Песков. Он уточнил, что российский лидер «достаточно доходчиво» объяснил Мэй «все, что требовало объяснений по этому делу». Как известно, Сергей Скрипаль был советским и российским разведчиком, сотрудником ГРУ. В 2006 году он был осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа и посажен в тюрьму. С 2010 года, после помилования и обмена заключенными шпионами между Россией и США, он живёт в Великобритании, где получил британское гражданство. В марте 2018 года в городе Солсбери Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвам отравления нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", но выжили. По мнению британского правительства, к отравлению были причастны российские спецслужбы. Руководство России все обвинения отвергло. Однако Великобритания назвала имена двух россиян, которые были причастны к отравлению, агентов ГРУ - Александра Петрова и Руслана Боширова. В сентябре 2018 года двое мужчин, представившиеся как Петров и Боширов, дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они заявили, что действительно были в Солсбери, где проживал Скрипаль. Однако, по их утверждению, приехали они туда как туристы с целью посмотреть на расположенный там «знаменитый собор». Над этой версией в России и во всем мире дружно посмеялись. А недавно расследовательский центр Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей». Настоящее его имя — Денис Вячеславович Сергеев. Он, утверждают сотрудники из Bellingcat и журналисты российского издания The Insider, является высокопоставленным сотрудником (предположительно генералом-майором ГРУ) и выпускником Военно- дипломатической академии.

По версии российской газеты «Фонтанка», он прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым. А несколько дней назад СМИ узнали также о визитах Сергеева в Швейцарию. По данным Bellingcat и The Insider, подтвержденным документально, он в 2017 году несколько раз встречался в этой стране с Петровым и Бошировым. В современном мире развитых информационных технологий не сложно отследить маршруты того или иного человека, места, где он останавливался и даже с кем встречался. Но при этом чрезвычайно трудно доказать участие в том или ином преступлении. Москва спокойно реагирует на все выпады западной прессы: загадка отравления Скрипалей, также как и трагедия с "Боингом" вряд ли когда-либо будет окончательно раскрыта. Опер ФСБ, он же мошенник Вообще, один за другим спецслужбы России сотрясает череда скандалов. 5 июля в Московском гарнизонном военном суде подтвердили информацию об арестах семерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбойном нападении на столичный банк. Задержанные подозреваются в разбое, совершенным организованной группой в особо крупном размере. В частности сотрудники ФСБ обвиняются в разбойном нападении в Москве на банк на улице Ивана Бабушкина и похищении 140 млн рублей. В составе организованной преступной группировке также были три спецназовца элитного подразделения «Альфа» и один сотрудник спецподразделения «Вымпел». Обвинения выдвинуты также против двух сотрудников скандального «банковского» Управления «К» ФСБ РФ. Недавно полковник этого управления Кирилл Черкалин был арестован за мошенничество, у него нашли 12 млрд рублей. По словам источника газеты «МК», идейным вдохновителем группы стал некий 70-летний сотрудник ФСБ в отставке, который якобы числится в академии ФСБ. Уже позднее РБК сообщил о том, что среди задержанных - оперуполномоченный управления «К» Александр Карелин — внук генерала госбезопасности Карелина.