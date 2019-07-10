«Охота на ведьм» в МИД Армении
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подвергает возглавляемое им учреждение террору, пишет газета «Жаманак».
Согласно информации, Мнацаканян запретил своим подчиненным проявлять какую-либо активность в социальных сетях и вообще потребовал воздержаться от любого проявления публичной активности.
«В центре внимания Мнацаканяна оказались особенно представители его возрастной группы, которых Зограб Мнацаканян подозревает в том, что они претендуют на его должность. Представители системы обеспокоены тем, что "охота на ведьм" может получить более радикальные проявления», - пишет газета.