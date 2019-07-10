Замглавы Пенсионного фонда России попался на взятке

В Москве по подозрению в получении взятки в среду задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов. Об этом "Коммерсанту" рассказали три источника и подтвердили в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России, сообщил собеседник издания.

По словам источников TAdviser, следователи изъяли документы из ПФР, а также из офисов двух его подрядчиков — компании "Техносерв" и "Редсис".

По данным источника TAdviser, Иванова задержали перед объявлением тендера на развитие Единой государственной информационной системы социального обеспечения Пенсионного фонда. Сумма тендера могла составить около полутора миллиардов рублей.