США и Саудовская Аравия больше не друзья?

Сенат США представил законопроект, который вводит ограничения против Саудовской Аравии. Документ об этом опубликован на официальном сайте верхней палаты американского парламента.

«Поведение Саудовской Аравии должно измениться. Мой межпартийный законопроект касается напряженности в отношениях наших стран и преследует цель изменить их поведение», — написал в Twitter один из инициаторов проекта Джеймс Риш.

Авторы документа потребовали пересмотреть межгосударственные отношения. Причиной этому стали несоблюдение прав человека и действия саудитов в Йемене. Согласно тексту, чиновникам Саудовской Аравии перестанут выдавать визы, подданным арабской страны ограничат право собственности на территории США, а также пересмотрят авиалицензии.