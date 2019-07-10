Россияне организовали побег «кокаинового короля»
В Уругвае Интерпол и местная полиция задержали граждан России и итальянца, подозреваемых в причастности к побегу из тюрьмы 23 июня известного итальянского наркобарона Рокко Морабито из тюрьмы. Об этом пишет местный портал Ecos.
Согласно информации, иностранцы были задержаны рано утром в пиццерии, которой предположительно владеют. Самого Морабито там не нашли.
Пресс-секретарь посольства России в Уругвае Василиса Фофанова подтвердила РИА Новости, что знает о задержании россиян: «Посольство получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России по электронной почте, мы выясняем ситуацию. В связи с чем их задержали, мы пока не знаем».
Рокко Морабито был самым разыскиваемым членом итальянской мафиозной организации «Ндрангета», с 1995 года разыскивался Интерполом по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. Более 13 лет проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя. С 2017 года Морабито ждал экстрадиции в Италию, а в конце июня этого года совершил побег.