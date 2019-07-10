Россияне организовали побег «кокаинового короля»

В Уругвае Интерпол и местная полиция задержали граждан России и итальянца, подозреваемых в причастности к побегу из тюрьмы 23 июня известного итальянского наркобарона Рокко Морабито из тюрьмы. Об этом пишет местный портал Ecos.

Согласно информации, иностранцы были задержаны рано утром в пиццерии, которой предположительно владеют. Самого Морабито там не нашли.