Миллиард для SOCAR

Азербайджанская госкомпания SOCAR в 2018 году получила из госбюджета 959,5 миллиона манатов. Как сообщает Trend, об этом говорится в Законе "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год".

Как отмечается, деньги были выделены с целью проведения буровых работ на ряде месторождений и на покрытие убытков в связи с продажей газа ОАО "Азерэнержи".

«Из них 663,2 миллиона манатов были выделены на проведение бурения на месторождениях "Умид", "Карабах" и "Бабек", а 296,3 миллиона манатов были направлены на покрытие убытков SOCAR в связи с продажей ОАО "Азерэнержи" импортируемого газа по цене ниже его контрактной стоимости», - говорится в законе.