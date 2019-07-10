Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове осадки не прогнозируются. Южный ветер вечером перейдет во временами усиливающийся северо-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью на Апшероне температура воздуха составит 21-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 752 мм до 749 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
На пляжах Апшерона вечером южный ветер перейдет во временами усиливающийся северо-западный. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако в течение дня в некоторых северных и западных районах возможны грозы и дожди, местами интенсивные, есть вероятность града. Скорость западного ветра днем временами усилится. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.