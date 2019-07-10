В ресторане известного нарколога торговали гашишем
Сотрудники киргизской милиции провели спецоперацию, в ходе которой нейтрализовали группировку, торговавшую наркотиками в одном из ресторанов Бишкека, пишет издание Kaktus.media.
Согласно информации, в ходе операции были задержаны трое мужчин и одна девушка, у которых конфискована особо крупная партия гашиша и самодельные приспособления для употребления наркотиков.
Отмечается, что ресторан, в котором арестовали наркоторговцев, принадлежит известному врачу-наркологу, президенту всемирной лиги «Разум вне наркотика» Женишбеку Назаралиеву.