В ресторане известного нарколога торговали гашишем

Сотрудники киргизской милиции провели спецоперацию, в ходе которой нейтрализовали группировку, торговавшую наркотиками в одном из ресторанов Бишкека, пишет издание Kaktus.media.

Согласно информации, в ходе  операции были задержаны трое мужчин и одна девушка, у которых конфискована особо крупная партия гашиша и самодельные приспособления для употребления наркотиков.

Отмечается, что ресторан, в котором арестовали наркоторговцев, принадлежит известному врачу-наркологу, президенту всемирной лиги «Разум вне наркотика» Женишбеку Назаралиеву.

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