Ожесточенные бои в Идлибе: десятки погибших

В сирийской провинции Идлиб в столкновениях между боевиками группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и подразделениями сирийской армии, действующими при поддержке российской армии, за минувшие сутки погибли по меньшей мере 56 человек, десятки получили ранения, пишет NEWSru.co.il.

Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, вечером 10 июля боевики предприняли попытку штурма деревни Хамамият и расположенной поблизости высоты. В ночном бою им удалось захватить возвышенность. Погибли 32 солдата и 24 боевика.

Холм имеет стратегическое значение, контролируя линии коммуникаций правительственных войск. Глава SOHR Рами Абдель-Рахман сообщил, что бои в этом районе продолжаются, армия Асада задействует авиацию и артиллерию.

Идлиб – единственная провинция Сирии, контролируемая противниками Башара Асада.