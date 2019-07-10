Тяжелое ДТП в Нефтчале: есть погибший и раненые
Сегодня днем в Нефтчалинском районе в селе Кюргарабуджаг произошло тяжелое ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, водитель автомобиля Mercedes-C (10-XR-605), чья личность пока не установлена, потерял управление, и машина перевернулась. В результате аварии водитель скончался на месте, а двое пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу Сальянского района.
По факту ДТП начата проверка.