Спецоперация КСИР: уничтожены террористы

Военные Ирана ликвидировали на западе страны группу террористов, сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции.

По данным агентства, группа террористов попыталась проникнуть на территорию Ирана на западной границе страны в провинции Керманшах, которая граничит с Ираком.

"В ходе спецоперации были ликвидированы пять террористов", - говорится в заявлении КСИР.

Агентство отмечает, что иранским силовикам удалось обнаружить и изъять значительное количество оружия, оборудования, а также средства связи этой группы боевиков.