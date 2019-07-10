Министерство налогов Азербайджана представило интересные данные, которые наводят на серьезные размышления. Как сообщает министерство, по итогам первых пяти месяцев текущего года оборот ненефтяного сектора в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%. При этом рост оборота по НДС составил 9,6%. Как и всегда, наиболее высокие темпы роста показал сектор торговли и общественного питания.

Анализ структуры этого сектора показывает, что оборот оптовой торговли за 5 месяцев увеличился на 18,4%, в том числе по показателю НДС - на 24,6%. А в секторе розничной торговли оборот увеличился на 37,3%, в том числе по НДС - на 38,2%. Рост же оборота в общественном питании составил 20,6%. Можно долго перечислять достижения как в этой, так и в других сферах экономики страны, и не только с указанием оборота, в том числе и по НДС. Они действительно есть. Но не хочется утомлять читателя обилием цифр, многие из которых к тому же ему уже известны. Но на один важный фактор все же указать хочется.

Как отмечает Минналогов, важным индикатором улучшения прозрачности в ведении бизнеса и сокращении «теневой» экономики является рост оборота по электронным счет-фактурам. А по этому показателю фискальное ведомство действительно добилось существенного роста: за январь-май текущего года удельный вес оборота предприятий ненефяного сектора посредством электронных счет-фактур составил 65,7%.

Для сравнения отметим, что за аналогичный период прошлого года эта цифра не достигала даже 60%. А революционные, как их назвали в народе, реформы в налоговой политике, думалось, не так скоро дадут эффект. Причем самые высокие темпы роста оборота посредством электронных счет-фактур зафиксированы в сельском хозяйстве - 91,8% и в торговле - 43,7%. Обратите внимание, это как раз те сферы, где внедрение передовых технологий всегда встречало наибольшее сопротивление.