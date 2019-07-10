Цифры Микаила Джаббарова натолкнули на размышления итоги с haqqin.az
Министерство налогов Азербайджана представило интересные данные, которые наводят на серьезные размышления. Как сообщает министерство, по итогам первых пяти месяцев текущего года оборот ненефтяного сектора в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%. При этом рост оборота по НДС составил 9,6%. Как и всегда, наиболее высокие темпы роста показал сектор торговли и общественного питания.
Анализ структуры этого сектора показывает, что оборот оптовой торговли за 5 месяцев увеличился на 18,4%, в том числе по показателю НДС - на 24,6%. А в секторе розничной торговли оборот увеличился на 37,3%, в том числе по НДС - на 38,2%. Рост же оборота в общественном питании составил 20,6%. Можно долго перечислять достижения как в этой, так и в других сферах экономики страны, и не только с указанием оборота, в том числе и по НДС. Они действительно есть. Но не хочется утомлять читателя обилием цифр, многие из которых к тому же ему уже известны. Но на один важный фактор все же указать хочется.
Как отмечает Минналогов, важным индикатором улучшения прозрачности в ведении бизнеса и сокращении «теневой» экономики является рост оборота по электронным счет-фактурам. А по этому показателю фискальное ведомство действительно добилось существенного роста: за январь-май текущего года удельный вес оборота предприятий ненефяного сектора посредством электронных счет-фактур составил 65,7%.
Для сравнения отметим, что за аналогичный период прошлого года эта цифра не достигала даже 60%. А революционные, как их назвали в народе, реформы в налоговой политике, думалось, не так скоро дадут эффект. Причем самые высокие темпы роста оборота посредством электронных счет-фактур зафиксированы в сельском хозяйстве - 91,8% и в торговле - 43,7%. Обратите внимание, это как раз те сферы, где внедрение передовых технологий всегда встречало наибольшее сопротивление.
В принципе переход на электронные счета-фактуры в стране осуществлен с 2010 года. Но о столь высоком эффекте ранее говорить было трудно. Что же случилось, неужели смена руководства Минналогов привело к непостижимым результатам? Но руководство меняется и в других министерствах, однако не всегда это дает желаемый эффект. Истинная же причина повышения эффективности работы фискального ведомства заключается не просто во внедрении новых технологий, но и желании добиться удач не только в своей отрасли, но и во всем обществе.
Конечно, основная цель Минналогов – пополнение госбюджета, но наши налоговики решили сделать это не совсем привычным путем, а вместе с бизнесом, которому предоставили большие льготы. Почувствовав заботу о себе и получив большие льготы, народ тоже не остался в долгу. И в самом министерстве сегодня утверждают, что к увеличению налоговых поступлений от ненефтяного сектора привели прозрачность в отношениях между государством и бизнесом, уменьшение масштабов теневой экономики, легализация бизнеса.
А министерство тем временем не собирается успокаиваться достигнутыми результатами. Как отметил генеральный директор Департамента экспертизы и экономического анализа Натик Ширинов, Минналогов в ближайшем будущем объединит налоговые электронные счет-фактуры и расчетные фактуры. После введения этого новшества на электронных счет-фактурах не будет слов «Электронная налоговая счет-фактура». И особенно интересно, что эта инициатива также возникла после встречи с предпринимателями, то есть вполне отвечает их интересам.
И не вдаваясь в подробности новшества, можно уверенно сказать, что оно даст хорошие плоды. Ведь ни предприниматели, ни налоговики не сделают ничего себе во вред – итог будет обоюдовыгодным. Следовательно, пойдет на пользу общества. А в последующие годы, наряду с объединением двух вышеуказанных счет-фактур, предусматривается проработать различия электронных счет-фактур уже по видам деятельности. Об этом, правда, говорить сегодня рано, но зато с уверенностью можно сказать, что наступает конец теневой экономики.