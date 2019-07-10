Меркель из-за приступов дрожи прослушала гимн сидя видео
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед переговорами в Берлине сидя прослушали национальные гимны. Spiegel Online пишет, что связано это с недавними приступами дрожи, которые испытала глава германского кабмина во время официальных мероприятий.
Отмечается, что протокол перед встречей с датским премьером был изменен во избежание повторения этой ситуации.
Для политиков перед красной дорожкой был установлен небольшой подиум, на котором стояли стулья. После прослушивания гимнов Меркель и Фредериксен отправились на переговоры.
Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий - 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля, принимая финского премьера Антти Ринне.
По словам канцлера, поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо.