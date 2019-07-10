Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед переговорами в Берлине сидя прослушали национальные гимны. Spiegel Online пишет, что связано это с недавними приступами дрожи, которые испытала глава германского кабмина во время официальных мероприятий.

Отмечается, что протокол перед встречей с датским премьером был изменен во избежание повторения этой ситуации.