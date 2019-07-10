Ким Чен Ын официально стал главой Северной Кореи

Отмечается, что, согласно 100-й статье обновленного главного закона, «председатель Государственного совета КНДР является ее верховным лидером, представляющим государство». Этот пост занимает Ким Чен Ын. До этого формальным лидером страны был председатель президиума Верховного народного собрания (с апреля это место занимает Цой Рен Хэ).

До 2016 года Ким Чен Ын носил титулы высшего руководителя, лидера партии, армии и народа КНДР, Верховного Главнокомандующего Корейской народной армии, маршала КНДР, депутата Верховного народного собрания КНДР, Третьего сына Ким Чен Ира и Великого наследника. Затем он возглавил еще и Государственный совет.

Ким Ир Сен — дед нынешнего лидера страны — стоял у основания КНДР и единолично руководил страной с 1948 года до самой смерти в 1994-м. Он также был основоположником государственной идеологии Северной Кореи — чучхе. Официальный титул как при жизни, так и после смерти: «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен». После смерти объявлен «вечным президентом» Кореи, поэтому должность «президент» в КНДР отсутствует.