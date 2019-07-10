Трагическая смерть сына высокопоставленного офицера МВД обновлено

Сын начальника управления по уголовному розыску Главного управления полиции Баку полковника Эласлана Агаева -  Орхан Агаев покончил с собой. Об этом сообщает издание Oxu.аz.

Согласно информации, молодой человек ранее работал в органах полиции, однако покинул службу из-за психологических проблем.

Сообщается, что он в последнее время страдал психическим расстройством.

Издание также отмечает, что инцидент произошел в одном из домов, расположенных возле ресторана MADO на территории Наримановского района Баку.

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Сын начальника управления по уголовному розыску Главного управления полиции Баку полковника Эласлана Агаева погиб, упав с большой высоты.

Как сообщает Qafqazinfo, сын полковника Орхан Агаев (1991 г.р.) выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Причины произошедшего расследуются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры.

Сообщается о возбуждении в прокуратуре Наримановского района уголовного дела по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. Ранее версию о самоубийстве также озвучивал ряд СМИ.

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