Трагическая смерть сына высокопоставленного офицера МВД обновлено
Сын начальника управления по уголовному розыску Главного управления полиции Баку полковника Эласлана Агаева - Орхан Агаев покончил с собой. Об этом сообщает издание Oxu.аz.
Согласно информации, молодой человек ранее работал в органах полиции, однако покинул службу из-за психологических проблем.
Сообщается, что он в последнее время страдал психическим расстройством.
Издание также отмечает, что инцидент произошел в одном из домов, расположенных возле ресторана MADO на территории Наримановского района Баку.
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Сын начальника управления по уголовному розыску Главного управления полиции Баку полковника Эласлана Агаева погиб, упав с большой высоты.
Как сообщает Qafqazinfo, сын полковника Орхан Агаев (1991 г.р.) выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.
Причины произошедшего расследуются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры.
Сообщается о возбуждении в прокуратуре Наримановского района уголовного дела по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. Ранее версию о самоубийстве также озвучивал ряд СМИ.