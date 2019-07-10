Зурабишвили рассказала о российских туристах и военных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна продолжает принимать туристов из России, несмотря на напряженные отношения между странами. Такое заявление глава грузинского государства сделала в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летию программы Евросоюза «Восточное партнерство».

По ее словам, несмотря на войну 2008 года, «Грузия продолжает в обычном режиме принимать российских туристов», пишет газета «Взгляд».

«Мы мирный народ и никогда не нападали на другую страну, – сказала она. – Мы демократическая, мирная, стабильная, европейская страна».

По словам Саломе Зурабишвили, Грузия «хочет решить мирно вопрос оккупации, дипломатическими путями»: «Новая напряженность с Россией показывает, что существующий статус-кво неприемлем и не способствует долгосрочной стабильности».

Зурабишвили напомнила, что в 2005 году после переговоров российские военные покинули Батуми, где располагалась их база: «Уверена, если все примем участие и избежим ошибок, обязательно увидим, как российские военные выйдут из Гудаута (Абхазия) и Цхинвальского региона».