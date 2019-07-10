Путин о встрече с Зеленским: «Это может быть интересно»

Президент России Владимир Путин ответил на предложение главы украинского государства Владимира Зеленского о встрече, пишет Газета.ру.

По его словам, это «может быть интересно».

По словам российского лидера, Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство, передает ТАСС.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», - сказал Путин.