Сафар Мехтиев рассказал немцам о «зеленом коридоре» и внедрении блокчейна

На мероприятии обсуждались вопросы развития сотрудничества, а также новые методы работы в таможенной сфере.

В Государственном таможенном комитете состоялась встреча с членами Германо-Азербайджанской торговой палаты. Во встрече принимали участие председатель Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, его заместители и руководители соответствующих структур, а также исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн и сотрудники палаты.

Информируя присутствующих о реформах, проводимых в таможенной сфере страны под руководством президента Ильхама Алиева, Сафар Мехтиев отметил, что в Азербайджане уже сформировалась таможенная служба, обладающая гибким механизмом управления и современной инфраструктурой.

В результате проведенных реформ, пдчеркнул он, были сведены до минимума контакты между гражданами и чиновниками, а также предприняты важные шаги для повышения уровня удовлетворенности граждан. Серьезные успехи достигнуты как в фискальной области, так и в борьбе с правонарушениями.

С.Мехтиев указал, что внедренная в феврале текущего года система «зеленый коридор» позволила упростить экспортно-импортные операции, ускорить процесс перехода через границу и снизить потери времени и средств предпринимателей.

Рассказал он и о широком применении информационных технологий, о мероприятиях по внедрению технологий блокчейн. Глава комитета отметил, что реализация нового проекта в ближайшем будущем позволит гражданам и автомобилям в онлайн-режиме занимать очередь на прохождение пограничных пропускных пунктов и проходить эти пункты в скоростном режиме, не теряя времени.

Исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн поблагодарил Сафара Мехтиева за радушный прием и выразил удовлетворение состоянием двусторонних отношений. Глава торговой палаты отметил, что реформы, осуществленные в таможенной сфере Азербайджана, создали условия для развития международной торговли, упрощения процедуры пересечения границы и всех таможенных процедур. Он также подчеркнул важность усиления сотрудничества между возглавляемой им палатой и таможенными органами Азербайджана.

На встрече, которая прошла в виде дискуссии, были выслушаны предложения членов палаты и даны разъяснения по интересующим их вопросам.