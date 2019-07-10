Посол Турции: "Первую террористическую организацию FETÖ создала в Азербайджане"

Азербайджан является одной из стран, где FETÖ начинала создавать свои структуры, напомнил дипломат, сообщив, что свою первую школу террористическая организация отрыла именно в этой стране.

«До 2015 года в Азербайджане действовали 14 лицеев и один университет. Но с 2015 года азербайджанское правительство начало борьбу с террористической организацией. Были предприняты серьезные шаги по закрытию структур, связанных с террористической организацией Гюлена. После попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции в Азербайджане не осталось ни одной школы FETÖ. Азербайджан и Турция тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга в борьбе с террористической организацией. Угрозу FETÖ в отношении Турции Азербайджан воспринимает как угрозу себе и принимает соответствующие меры. Были предприняты также серьезные шаги в отношении бизнес-структур FETÖ, и в Турцию экстрадированы члены террористической организации, которые находились в Азербайджане. В настоящее время, можно сказать, присутствие сторонников FETÖ в стране сведено на нет. Это является свидетельством решимости правительства Азербайджана в борьбе с террористической организацией», - сказал Озорал.