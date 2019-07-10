Евросоюз выделит Грузии €46 миллионов

Евросоюз предоставит правительству Грузии 46 миллионов евро для поддержки сектора безопасности и управления публичными финансами. Соглашения об этом были подписаны в рамках проходящей в Батуми международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство", передает Интерфакс.

В грузинском офисе представительства ЕС сообщили, что из выделяемых средств 28 млн евро предназначены на осуществление пятилетней программы в сфере безопасности и борьбы с преступностью, а также против кибер- и гибридных угроз, на совершенствование управления границами и гражданской защиты, которая будет запущена уже в 2019 году.

Еще 18 млн евро будут направлены на финансирование новой программы ЕС по экономическому управлению и фискальной ответственности, предусматривающей дальнейшее укрепление налогово-бюджетного управления в Грузии, усиление внешнего аудита и мониторинга, а также поощрение гражданского участия в надзоре за государственными финансами.

В сообщении отмечается, что обе эти программы, а также проекты технической помощи для их реализации будут профинансированы государствами-членами ЕС и Всемирным банком.