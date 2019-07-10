Европейский суд снял санкции с Януковича
Суд Европейского Союза отменил экономические санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным издания, решение касается ограничений, которые вводились в период с 2016 по 2018 год.
Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы Украины. Решения о замораживании средств этих лиц неоднократно продлевались на один год.
"Сегодняшним решением Суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды", - говорится в решении.