Европейский суд снял санкции с Януковича

Суд Европейского Союза отменил экономические санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, решение касается ограничений, которые вводились в период с 2016 по 2018 год.