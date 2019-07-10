Ситуация обостряется: Иран попытался захватить танкер Великобритании

Министерство обороны Великобритании выступило с заявлением, что в отношении танкера British Heritage в Ормузском проливе были предприняты агрессивные действия, противоречащие международному морскому праву. Три иранских катера, принадлежащие, предположительно, КСИР – Корпусу стражей исламской революции, попытались помешать проходу судна в международных водах. Лишь активное вмешательство фрегата британских ВМФ сорвало попытку захвата танкера.

И министерство иностранных дел Ирана, и КСИР отрицают, что конфликтная ситуация имела место, но разведывательный самолет США зафиксировал инцидент. Montrose вынужден был встать между танкером и иранскими катерами, навести орудия на потенциального агрессора и предупредить о возможных последствиях. Обошлось без выстрелов.

Этому эпизоду предшествовало задержание 8 июля правоохранительными органами Гибралтара и британским морским спецназом иранского танкера Grace-1, который был обвинен в транспортировке сырой нефти для Сирии, что запрещено режимом санкций ЕС в отношении режима Башира Асада. Тогда иранские власти назвали захват судна актом морского пиратства и предупредили о соразмерных ответных действиях. Очевидно, неудачная атака British Heritage и была попыткой сквитаться.

Ситуация в регионе только обостряется. С мая тут было осуществлено уже шесть атак на танкеры, иранская ПВО сбила американский дрон, и ответный удар был остановлен Дональдом Трампом за считанные минуты до его исполнения.

Британские военные находятся в напряжении после угроз со стороны Тегерана. Не далее как в пятницу бывший глава КСИР Мохсен Резаи заявил, что Иран должен ответить захватом британского танкера, если не будет отпущен иранский.