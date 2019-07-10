Ситуация обостряется: Иран попытался захватить танкер Великобритании
Министерство обороны Великобритании выступило с заявлением, что в отношении танкера British Heritage в Ормузском проливе были предприняты агрессивные действия, противоречащие международному морскому праву. Три иранских катера, принадлежащие, предположительно, КСИР – Корпусу стражей исламской революции, попытались помешать проходу судна в международных водах. Лишь активное вмешательство фрегата британских ВМФ сорвало попытку захвата танкера.
И министерство иностранных дел Ирана, и КСИР отрицают, что конфликтная ситуация имела место, но разведывательный самолет США зафиксировал инцидент. Montrose вынужден был встать между танкером и иранскими катерами, навести орудия на потенциального агрессора и предупредить о возможных последствиях. Обошлось без выстрелов.
Этому эпизоду предшествовало задержание 8 июля правоохранительными органами Гибралтара и британским морским спецназом иранского танкера Grace-1, который был обвинен в транспортировке сырой нефти для Сирии, что запрещено режимом санкций ЕС в отношении режима Башира Асада. Тогда иранские власти назвали захват судна актом морского пиратства и предупредили о соразмерных ответных действиях. Очевидно, неудачная атака British Heritage и была попыткой сквитаться.
Ситуация в регионе только обостряется. С мая тут было осуществлено уже шесть атак на танкеры, иранская ПВО сбила американский дрон, и ответный удар был остановлен Дональдом Трампом за считанные минуты до его исполнения.
Британские военные находятся в напряжении после угроз со стороны Тегерана. Не далее как в пятницу бывший глава КСИР Мохсен Резаи заявил, что Иран должен ответить захватом британского танкера, если не будет отпущен иранский.
Неудивительно, что любые странные действия иранской стороны трактуются как потенциальное нападение. Королевский флот располагает в этом регионе фрегатом, четырьмя минными тральщиками и кораблем поддержки, которые базируются в Бахрейне. Этих сил было достаточно, пока ситуация не стала накаляться. Возможностей одного фрегата Montrose не хватит, чтобы сопровождать все суда под британским флагом или с британским товаром. И этих сил критически мало, чтобы оказать сопротивление в случае настоящей военной угрозы.
Пока в Британии думают, как укрепить свою военно-морскую группировку в Персидском заливе, США продолжают сколачивать совместные силы для патрулирования опасных вод, вплоть до побережья Йемена, где так же действуют иранские корабли и вооруженные силы.
Буквально в минувший вторник глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Дандорф обсуждал этот вопрос с госсекретарем Майком Помпео и исполняющим обязанности главы Пентагона Марком Эспером. Генерал сообщил журналистам, что в американском руководстве есть общая позиция по этому вопросу, и скоро последуют соответствующие шаги. Несмотря на недавний дипломатический скандал, очевидно, что США и Британия будут согласовывать свои шаги по противодействию Ирану. И в Тегеране сами, прежде всего под влиянием непримиримого руководства КСИР, делают все, чтобы развалить сложные, но партнерские отношения с теми странами, которые не поддержали выход Соединенных Штатов из ядерной сделки 2015 года и последовавшие санкции.