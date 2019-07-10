Бывший премьер-министр, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, а также его супруга Пенелопа предстанут перед судом по делу о создании фиктивных рабочих мест, сообщает Reuters.

По данным агентства, заседания должны пройти с 24 февраля по 10 марта 2020 года. Точные даты могут быть названы после 12 сентября.

Расследование предполагаемых злоупотреблений Фийона бюджетными средствами началось в 2017 году. В начале года политик, считавшийся фаворитом предстоявших весной президентских выборов, оказался в центре громкого скандала после серии публикаций в газете Le Canard enchaine. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы", при этом ей было выплачено около полумиллиона евро.