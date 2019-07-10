Глава МВД Италии: "Из Москвы я привозил только матрешек"

Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в очередной раз выступил с опровержением публикации американского сайта BuzzFeed, где утверждается, что его партия "Лига" получала финансирование из РФ.

"Из Москвы я привозил только матрешек и Машу и медведя для моей дочери", - передает ТАСС слова Сальвини.

Сальвини известен своим положительным отношением к России и ее руководству. Он последовательно выступает за отмену антироссийских санкций.