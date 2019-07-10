Минздрав опровергает еще одну клевету: "Мы не отказывали в лечении Сахилю Керимову"

Министерство здравоохранения прокомментировало информацию о том, что в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний отказались оказывать помощь 31-летнему жителю Сабирабадского района Сахилю Керимову.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, данная информация не соответствует действительности и Сахиль Керимов в настоящее время продолжает получать лечение в институте. Его отец и мать даже написали заявление о том, что довольны медицинской помощью, которая оказывается их сыну.

В свою очередь, дежурный врач-пульмонолог второго отделения пульмонологии института Гюнай Алиева сообщила haqqin.az, что Сахиль Керимов был доставлен к ним родителями 10 июля.

«Его привезли из района на такси. Когда он поднимался по лестнице в отделение, ему стало плохо и он даже опустился на ступеньки. Фотография, которая распространяется в соцсетях, была сделана кем-то именно в этот момент. Сахиль Керимов к тому же является душевнобольным и передвигается только с посторонней помощью. Я была в тот день дежурной и поэтому немедленно распорядилась привезти каталку, и на ней его доставили к дежурному врачу. Сахиль был сразу же обследован и ему поставили диагноз пневмоплеврит, эмпиема», - сказала она.

"У него из грудной клетки было выкачано более литра гноя. У него спала температура и стало легче дышать. Во время дежурства я несколько раз заходила к больному. Его состояние было среднетяжелым, стабильным. От больного и его родных жалоб не поступало", - сказал она.