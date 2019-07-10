Саудовским женщинам разрешат одним выезжать за рубеж

Власти Саудовской Аравии собираются позволить женщинам выезжать за рубеж без разрешения родственника-мужчины. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу источники сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, в королевстве собираются положить конец законам, которые запрещают мужчинам младше 21 года и женщинам любого возраста покидать границы страны без официального позволения специально назначенного опекуна из числа родственников мужского пола.

Журнал Insider рассказал, что в стране существует государственное приложение для смартфонов под названием Abscher, которое помогает опекунам контролировать женщин. Несмотря на протесты правозащитников и обвинения в «содействии гендерному апартеиду», ни Apple, ни Google не убрали его из своих магазинов.

Согласно существующим законам, во власти опекуна находятся такие свободы каждой саудовской женщины, как замужество, выход на работу, трата денег и даже простые прогулки вне территории дома. В основном эти нормы останутся нетронутыми, но запрет на путешествия без разрешения будет снят «по инициативе верховной власти», сообщил источник WSJ.

По оценке Мирового экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141-м месте из 149 стран по уровню равенства полов.

В 2018 году гражданкам королевства разрешили водить машину и посещать футбольные матчи. Эти меры — часть программы наследного принца Мохаммеда бин Салмана по модернизации некоторых аспектов саудовского общества. Помимо прочего, он пообещал уравнять зарплаты мужчин и женщин.