Первый заместитель министра транспорта примет граждан в Гёйгёле

Первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Али Абдуллаев 18 июля 2019 года в 11:00 примет граждан в Гёйгёльском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе приема будут рассмотрены обращения, связанные с услугами транспорта, телекоммуникаций, почты и другими соответствующими вопросами.

Граждане могут записаться на прием, написав на электронную почту – [email protected], или же позвонив по телефонам: 1655 и (012) 598 38 18 (звонки из регионов бесплатные).

В то же время лица, желающие попасть на прием, в случае необходимости, будут обеспечены транспортом со стороны соответствующих районных отделений почты или телефонных узлов.

Для этого просьба звонить по телефонному номеру 022/2055013.