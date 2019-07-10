МИД Азербайджана ответил Мнацаканяну

Министр иностранных дел Армении Мнацаканян в ходе неформальной встречи министров ОБСЕ в Словакии заявил, что нагорно- карабах ский конфликт имеет отношение к людям и затронул вопрос защиты прав проживающих там людей. В этой связи пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева сделала заявление, сообщает ведомство.

Она сказала, что если армянский министр, говорящий о правах человека в оккупированном регионе Азербайджана, Нагорном Карабахе, действительно верит своим словам о защите прав человека и демократии на пространстве ОБСЕ и хочет сделать реальные шаги в этом направлении, тогда он должен вспомнить о нарушении фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этническим чисткам в оккупированном азербайджанском регионе Нагорный Карабах и семи прилегающих районах, которые по сей день находятся под военной оккупацией вооруженных сил Армении:

«Права человека носят универсальный характер, они неделимы, и в этом вопросе не должно быть дискриминации. Почему армянский министр, рассказывающий о правах армянской общины Нагорного Карабаха, не говорит о грубом нарушении права проживания в своих домах азербайджанской общины этого региона? Конечно, мы и вся международная общественность знаем ответ на этот вопрос. Права одной группы людей не могут быть обеспечены за счет нарушения прав другой группы людей.

Только освобождение оккупированных территорий и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома может создать благоприятные условия для решения ряда субстантивных вопросов, связанных с урегулированием конфликта, а также вопросов мирного проживания и прав обеих общин Нагорного Карабаха – азербайджанской и армянской», - сказала пресс-секретарь.