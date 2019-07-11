Безопасность Грузии предложили обеспечить с помощью ядерного оружия США

Для того, чтобы обезопасить Грузию от нападения России, необходимо разместить в стране военную базу США с ядерным оружием. Об этом заявил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашивили, передает Грузия-Online.

«На территории Грузии следует открыть военную базу США пусть даже с размещенным на ней ядерным оружием. В ином случае существование грузинского государства стоит перед официальной угрозой», - заявил политик.

По его словам, Москва планирует «взорвать» свои военные базы на грузинской территории, а затем проложить в Боржомском ущелье санитарный коридор к базе Гюмри в Армении.

В начале мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не готова одобрить размещение на территории страны американской военной базы. По ее мнению, власти не должны предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. Слова главы государства раскритиковала местная оппозиция. В партиях «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» отметили, что Зурабишвили занимается тиражированием российской пропаганды.