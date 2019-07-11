Отца сестер Хачатурян обвинили в сексуальном насилии в отношении дочерей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии в отношении отца сестер Хачатурян. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)», — цитирует агентство собеседника.

Напомним, что в июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра Мария. Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.