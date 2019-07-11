Игра, проходившая на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, завершилась со счетом 3:0 в пользу бакинского клуба.

«Нефтчи» победил в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против молдавской «Сперанцы».

Ответный матч состоится 18 июля в Баку.

Напомним, что победитель этой пары во 2-м раунде сыграет с российским «Арсеналом».

* * * 22:38

На 76-й минуте «Нефтчи» забивает третий гол в ворота «Сперанцы».

После подачи с правого фланга Рахмана Гаджиева мяч попал в штангу и залетел в ворота – 3:0!

* * * 22:02

Азербайджанские футбольные клубы стартовали в новом сезоне Лиги Европы.

В 1-м квалификационном раунде «Сабаил» в своем дебютном еврокубковом матче на стадионе ASCO Arena («Баил Арена») принимал румынскую «Университатя» из города Крайова. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 12-й минуте Александру Матею вывел румын вперед. «Сабаил» отыгрался на 33-й минуте, забив после «азербайджанского», как принято его называть, розыгрыша углового. Решающий удар нанес Агабала Рамазанов.