«Нефтчи» разгромил молдаван в Кишиневе, а «Сабаил» забил гол «по-азербайджански» Лига Европы; видео 22:50
«Нефтчи» победил в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против молдавской «Сперанцы».
Игра, проходившая на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, завершилась со счетом 3:0 в пользу бакинского клуба.
Ответный матч состоится 18 июля в Баку.
Напомним, что победитель этой пары во 2-м раунде сыграет с российским «Арсеналом».
* * * 22:38
На 76-й минуте «Нефтчи» забивает третий гол в ворота «Сперанцы».
После подачи с правого фланга Рахмана Гаджиева мяч попал в штангу и залетел в ворота – 3:0!
* * * 22:02
Азербайджанские футбольные клубы стартовали в новом сезоне Лиги Европы.
В 1-м квалификационном раунде «Сабаил» в своем дебютном еврокубковом матче на стадионе ASCO Arena («Баил Арена») принимал румынскую «Университатя» из города Крайова. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
На 12-й минуте Александру Матею вывел румын вперед. «Сабаил» отыгрался на 33-й минуте, забив после «азербайджанского», как принято его называть, розыгрыша углового. Решающий удар нанес Агабала Рамазанов.
Увы, во втором тайме Никушор Банку (51-я минута) и Михай Роман (67-я) забили по голу, заметно облегчив задачу «Университатя».
«Сабаил» смог ответить лишь голом все того же Агабалы Рамазанова на 82-й минуте. Ответный матч состоится 18 июля в Крайове. Победитель этой пары сыграет во 2-м раунде с сильнейшим в паре "Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва).
Между тем, в Кишиневе «Нефтчи» играет с молдавской «Сперанцой». Там после первого тайма со счетом 2:0 выигрывает бакинский клуб. На 16-й минуте Эмин Махмудов реализовал пенальти, а на 36-й минуте Стивен Джозеф-Монроз забил второй гол.