Икрам Нур, автор haqqin.az 11 июля 2019, 22:23

Сенат США представил законопроект, который вводит ограничения против Саудовской Аравии. Авторы документа требуют пересмотреть отношения с давним и верным ближневосточным союзником Америки, введя против Эр-Рияда точечные санкции.

«Поведение Саудовской Аравии должно измениться. Мой межпартийный законопроект касается напряженности в отношениях наших стран и преследует цель изменить их поведение», — цитирует haqqin.az Twitter одного из инициаторов законопроекта, республиканца Джеймса Элрона Риша, председателя Комитета Сената США по международным отношениям. Трудно представить более удачный момент для того, чтобы «приделать ноги» этому законопроекту - основные положения которого были сформулированы еще в октябре минувшего года - и выпустить его в коридоры Капитолия, где он будет странствовать по маршруту, определенному для подобных документов правилами бюрократического аппарата, обслуживающего и направляющего деятельность Сената США. Осенью 2018-го, отойдя от шока, вызванного сочившимся кровью, лицемерием и ложью «делом Джамаля Хашкаджи», политический истеблишмент Америки намеревался примерно наказать Эр-Рияд, напомнив амбициозному «маленькому принцу», наследнику престола и главноуправляющему королевством Мухаммеду бин Салману о том, что будь ты хоть десять раз верным союзником США - но приличия нужно соблюдать. Как минимум - не расчленять своих оппонентов в здании дипломатического представительства.

Тем более, что речь шла не просто о каком-то очередном диссиденте, цена которому в базарный день пятачок за пучок, а о доверенном информаторе весьма влиятельных кругов американского истеблишмента. Который, в силу своего происхождения и связей в высших кругах королевства, предоставлял своим американским друзьям совершенно эксклюзивные сведения о закулисье Дома Саудов, их планах, намерениях и возможных реакциях. Собственно, и помимо «дела Хашкаджи», список претензий части американских элит к Эр-Рияду был достаточно длинным - от вопросов по трагедии 9/11 до неконтролируемого экспорта ваххабизма, фанаты которого из числа рядовых членов и среднего руководящего звена организаций, спонсируемых саудитами, отчего-то быстро проникались пещерным антиамериканизмом и антизападничеством. Но это бы и ладно, но ведь эти «кадры» быстро становились совершенно неуправляемыми и вытворяли все, что только может прийти в воспаленный экстремистскими идеями мозг. Впрочем, перечислять весь данный список претензий Вашингтона к Эр-Рияду - это не для комментария, это тема увесистой монографии. Поэтому стоит ограничиться всего одним выводом - с точки зрения американских элит саудиты откровенно зарвались и нарушили неписанное правило для тех, о ком исчерпывающе сказал еще Франклин Делано Рузвельт: «Это — сукин сын, но это наш сукин сын». А данное правило гласит, что обременения от поддержки Америкой вот такого союзника ни в коем случае не должны превышать политические и иные выгоды, которые США получают, сотрудничая с ним. Как только этот баланс нарушается - следует жесткая американская реакция, причем она может быть весьма разнообразной - от показательной политической «порки» до «случайных» сердечных приступов, автомобильных катастроф или самоубийств путем нескольких выстрелов, которые потерявший берега неудачливый партнер американцев производит себе в голову.

От показательной порки, когда всласть и с оттягом, осенью 2018-го «маленького принца» спасло стечение целого ряда факторов. И дружба с зятем Трампа, Джаредом Кушнером. И активное участие наследника саудовского престола в подготовке «большой ближневосточной сделки» по палестинскому вопросу. И необходимость в нем как центральной фигуре и ведущем спонсоре сколачиваемого тогда антииранского фронта, замаскированного под Исламскую военную коалицию. И, разумеется, та быстрота, с которой он, кинувшись в Вашингтон, принес «публичное покаяние», которое сопровождалось, как водится, щедрой финансовой компенсацией Соединенным Штатам за доставленные неудобства. Поскольку в обмен на прощение - не бейте, дяденька - «маленький принц» обещал лично Трампу и американскому военно-промышленному комплексу контрактов чуть не под двести миллиардов долларов. Правда, после того, как эксперты разобрались в том, что бин Салман наобещал и наподписывал, эта сумма усохла почти вдвое, но, согласитесь, контракты даже на сто миллиардов - это весьма внушительные отступные. Состоявшийся на днях визит в Вашингтон эмира Катара принес администрации Трампа и американским элитам не только приятные финансово-экономические и военно-политические подарки, но и серьезное открытие. Оказывается, в Персидском заливе у них есть союзник, который способен решать сложнейшие политические задачи, вроде организации диалога с талибами, например, но при этом ведущий себя достойно и сдержанно, без публичной демонстрации своих амбиций и исключительности, чем так сильно, словно избалованный мальчик-мажор, грешит саудовский кронпринц.