Черная кошка пробежала между Вашингтоном и саудитами по горячим следам
Сенат США представил законопроект, который вводит ограничения против Саудовской Аравии. Авторы документа требуют пересмотреть отношения с давним и верным ближневосточным союзником Америки, введя против Эр-Рияда точечные санкции.
«Поведение Саудовской Аравии должно измениться. Мой межпартийный законопроект касается напряженности в отношениях наших стран и преследует цель изменить их поведение», — цитирует haqqin.az Twitter одного из инициаторов законопроекта, республиканца Джеймса Элрона Риша, председателя Комитета Сената США по международным отношениям.
Трудно представить более удачный момент для того, чтобы «приделать ноги» этому законопроекту - основные положения которого были сформулированы еще в октябре минувшего года - и выпустить его в коридоры Капитолия, где он будет странствовать по маршруту, определенному для подобных документов правилами бюрократического аппарата, обслуживающего и направляющего деятельность Сената США.
Осенью 2018-го, отойдя от шока, вызванного сочившимся кровью, лицемерием и ложью «делом Джамаля Хашкаджи», политический истеблишмент Америки намеревался примерно наказать Эр-Рияд, напомнив амбициозному «маленькому принцу», наследнику престола и главноуправляющему королевством Мухаммеду бин Салману о том, что будь ты хоть десять раз верным союзником США - но приличия нужно соблюдать. Как минимум - не расчленять своих оппонентов в здании дипломатического представительства.
Тем более, что речь шла не просто о каком-то очередном диссиденте, цена которому в базарный день пятачок за пучок, а о доверенном информаторе весьма влиятельных кругов американского истеблишмента. Который, в силу своего происхождения и связей в высших кругах королевства, предоставлял своим американским друзьям совершенно эксклюзивные сведения о закулисье Дома Саудов, их планах, намерениях и возможных реакциях.
Собственно, и помимо «дела Хашкаджи», список претензий части американских элит к Эр-Рияду был достаточно длинным - от вопросов по трагедии 9/11 до неконтролируемого экспорта ваххабизма, фанаты которого из числа рядовых членов и среднего руководящего звена организаций, спонсируемых саудитами, отчего-то быстро проникались пещерным антиамериканизмом и антизападничеством. Но это бы и ладно, но ведь эти «кадры» быстро становились совершенно неуправляемыми и вытворяли все, что только может прийти в воспаленный экстремистскими идеями мозг.
Впрочем, перечислять весь данный список претензий Вашингтона к Эр-Рияду - это не для комментария, это тема увесистой монографии. Поэтому стоит ограничиться всего одним выводом - с точки зрения американских элит саудиты откровенно зарвались и нарушили неписанное правило для тех, о ком исчерпывающе сказал еще Франклин Делано Рузвельт: «Это — сукин сын, но это наш сукин сын». А данное правило гласит, что обременения от поддержки Америкой вот такого союзника ни в коем случае не должны превышать политические и иные выгоды, которые США получают, сотрудничая с ним.
Как только этот баланс нарушается - следует жесткая американская реакция, причем она может быть весьма разнообразной - от показательной политической «порки» до «случайных» сердечных приступов, автомобильных катастроф или самоубийств путем нескольких выстрелов, которые потерявший берега неудачливый партнер американцев производит себе в голову.
От показательной порки, когда всласть и с оттягом, осенью 2018-го «маленького принца» спасло стечение целого ряда факторов. И дружба с зятем Трампа, Джаредом Кушнером. И активное участие наследника саудовского престола в подготовке «большой ближневосточной сделки» по палестинскому вопросу. И необходимость в нем как центральной фигуре и ведущем спонсоре сколачиваемого тогда антииранского фронта, замаскированного под Исламскую военную коалицию.
И, разумеется, та быстрота, с которой он, кинувшись в Вашингтон, принес «публичное покаяние», которое сопровождалось, как водится, щедрой финансовой компенсацией Соединенным Штатам за доставленные неудобства. Поскольку в обмен на прощение - не бейте, дяденька - «маленький принц» обещал лично Трампу и американскому военно-промышленному комплексу контрактов чуть не под двести миллиардов долларов. Правда, после того, как эксперты разобрались в том, что бин Салман наобещал и наподписывал, эта сумма усохла почти вдвое, но, согласитесь, контракты даже на сто миллиардов - это весьма внушительные отступные.
Состоявшийся на днях визит в Вашингтон эмира Катара принес администрации Трампа и американским элитам не только приятные финансово-экономические и военно-политические подарки, но и серьезное открытие. Оказывается, в Персидском заливе у них есть союзник, который способен решать сложнейшие политические задачи, вроде организации диалога с талибами, например, но при этом ведущий себя достойно и сдержанно, без публичной демонстрации своих амбиций и исключительности, чем так сильно, словно избалованный мальчик-мажор, грешит саудовский кронпринц.
Причем, этот союзник готов и платить за доброе отношение к себе, и брать на себя решение тех деликатных вопросов, в которых Вашингтон не хотел бы афишировать свое участие. К примеру - организовав конфиденциальный канал для консультаций с Тегераном.
В итоге, помимо прочего, у более чем успешной встречи Тамима бин Хамада аль Тани с Дональдом Трампом было еще одно совершенно неожиданное последствие - заручившись лояльностью Катара, определенные круги в американских элитах решили, что сейчас самое время жестко одернуть Эр-Рияд. И показать «маленькому принцу», что на нем свет клином не сошелся. Словом - припугнуть саудитов, укоротить поводок и сделать верхушку королевства более управляемой.
Вот и был извлечен «из-под сукна» законопроект о воспитательных мерах в отношении Саудовской Аравии, вот и приделали ему «ноги», пустив гулять по коридорам Капитолия собирать сторонников и нервировать как Эр-Рияд, так и его союзников и лоббистов в Вашингтоне.
Совершенно не факт, что к моменту принятия этот законопроект сохранит свои жесткие формулировки. Более того - нет уверенности, что он вообще дойдет до голосования. Но как мера по укрощению строптивого Эр-Рияда и напоминания саудитам о том, кто здесь главный - этот блуждающий в лабиринтах Вашингтона вестник возможных наказаний королевству и лично «маленькому принцу» вполне подходит.