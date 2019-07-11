Нателла Рустамова 11 июля 2019, 22:36

9 июля этого года президент Азербайджанской Республики отдал распоряжение об увековечении памяти знаменитого азербайджанского геолога, открывшего крупные нефтяные и газовые месторождения в Тюменской области Западной Сибири, видного ученого Фармана Салманова. Наряду с другими мероприятиями предусмотрено возведение памятника на родине Фармана Салманова - в городе Шамкир.

Фарман Салманов – личность легендарная. Почти сорок лет он проработал в Западной Сибири. Когда в 50-е годы прошлого века он начинал там свою изыскательскую деятельность, большинство советских ученых заявляли о бесперспективности Западно-Сибирского региона как нефтегазоносного бассейна. Однако Фарман Салманов сумел доказать обратное. Руководя геолого-поисковыми работами, он открыл 150 уникальных нефтяных и газовых месторождений, в том числе и крупнейший тогда в СССР - Самотлорское. Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент сначала Академии наук СССР, а затем РАН, Герой Социалистического Труда, заслуженный геолог России, Почетный работник нефтяной и газовой промышленности, почетный гражданин Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, города Сургута, штата Техас и китайского города Цзиньчжоу, автор многих книг, народный избранник в России и в родном Азербайджане, Салманов пользовался заслуженным авторитетом и уважением ученых, коллег-нефтяников и особой любовью населения как ставших для него второй родиной Тюмени и Сургута, так и родного для него Азербайджана, где всегда гордились своим знаменитым земляком. Высоко оценило его заслуги в нефтегазовой сфере и государство. В советское время он стал лауреатом премий имени В.И.Ленина и И. М.Губкина, кавалером орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. В дальнейшем имя советника председателя совета директоров ООО НГК «Итера» Фармана Салманова было занесено в общероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России».

В мировой геологической науке Ф.К.Салманов известен как автор фундаментальных концепций и трудов, по-новому раскрывающих проблемы формирования и распределения в земной коре месторождений нефти и газа. В 2009 году в России был объявлен конкурс на лучший проект памятника Фарману Салманову. В конкурсе участвовали известные скульпторы России. Узнав об этом азербайджанские художники решили обязательно представить свои работы. В конкурсе приняли участие наши соотечественники - народные художники Азербайджана скульпторы Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев, а также архитектор Джамалетдин Кадиров. Подготовленный ими к конкурсу бронзовый эскиз памятника был настолько проникнут любовью к Родине, гордостью за своего великого земляка-азербайджанца, настолько ярко олицетворял энтузиазм труженика, вдохновение ученого, стремление человека служить на благо народа, что проект Мамедова – Ибадуллаева сразу был признан победителем.