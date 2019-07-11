Ильхам Алиев подписал, Салхаб Мамедов сотворил… А люди сказали: «Фарман с нами» наши записки
9 июля этого года президент Азербайджанской Республики отдал распоряжение об увековечении памяти знаменитого азербайджанского геолога, открывшего крупные нефтяные и газовые месторождения в Тюменской области Западной Сибири, видного ученого Фармана Салманова. Наряду с другими мероприятиями предусмотрено возведение памятника на родине Фармана Салманова - в городе Шамкир.
Фарман Салманов – личность легендарная. Почти сорок лет он проработал в Западной Сибири. Когда в 50-е годы прошлого века он начинал там свою изыскательскую деятельность, большинство советских ученых заявляли о бесперспективности Западно-Сибирского региона как нефтегазоносного бассейна. Однако Фарман Салманов сумел доказать обратное.
Руководя геолого-поисковыми работами, он открыл 150 уникальных нефтяных и газовых месторождений, в том числе и крупнейший тогда в СССР - Самотлорское.
Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент сначала Академии наук СССР, а затем РАН, Герой Социалистического Труда, заслуженный геолог России, Почетный работник нефтяной и газовой промышленности, почетный гражданин Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, города Сургута, штата Техас и китайского города Цзиньчжоу, автор многих книг, народный избранник в России и в родном Азербайджане, Салманов пользовался заслуженным авторитетом и уважением ученых, коллег-нефтяников и особой любовью населения как ставших для него второй родиной Тюмени и Сургута, так и родного для него Азербайджана, где всегда гордились своим знаменитым земляком.
Высоко оценило его заслуги в нефтегазовой сфере и государство. В советское время он стал лауреатом премий имени В.И.Ленина и И. М.Губкина, кавалером орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. В дальнейшем имя советника председателя совета директоров ООО НГК «Итера» Фармана Салманова было занесено в общероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России».
В мировой геологической науке Ф.К.Салманов известен как автор фундаментальных концепций и трудов, по-новому раскрывающих проблемы формирования и распределения в земной коре месторождений нефти и газа.
В 2009 году в России был объявлен конкурс на лучший проект памятника Фарману Салманову. В конкурсе участвовали известные скульпторы России. Узнав об этом азербайджанские художники решили обязательно представить свои работы. В конкурсе приняли участие наши соотечественники - народные художники Азербайджана скульпторы Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев, а также архитектор Джамалетдин Кадиров.
Подготовленный ими к конкурсу бронзовый эскиз памятника был настолько проникнут любовью к Родине, гордостью за своего великого земляка-азербайджанца, настолько ярко олицетворял энтузиазм труженика, вдохновение ученого, стремление человека служить на благо народа, что проект Мамедова – Ибадуллаева сразу был признан победителем.
Выиграв конкурс, оба скульптура и работавший с ними архитектор Кадиров несколько раз выезжали в Ханты-Мансийск, где предполагалось установить памятник легендарному геологу, чтобы выбрать лучшее место для этого. Открытие впечатляющего монумента состоялось в Ханты-Мансийске в 2010 году.
Вся композиция высотой в пять метров вместе с пьедесталом цельно вылита из бронзы. Ее сюжет очень символичен: фоном для фигуры выдающегося нефтяника стали знаменательные этапы трудового подвига Салманова. Композиция выполнена в современной, отвечающей духу времени манере. На открытии памятника собрались более ста тысяч жителей Тюменской области и города Ханты-Мансийска, приехали и родные Салманова. Было сказано много теплых слов в адрес великого сына азербайджанского народа, но не менее горячо люди благодарили художников за прекрасный дар городу. «Фарман опять с нами», - говорили они.
С тех пор прошло почти десять лет, и все это время к памятнику приходят люди и приносят цветы. Наверняка такое почитание нашего прославленного земляка сыграло свою роль при присвоении Международному аэропорту города Сургута имени Фармана Салманова – большинство голосов было за него.
Теперь предстоит установить памятник Салманову в Шамкире. И это должно быть творение, к которому люди, как и в далекой Сибири, будут нести цветы.