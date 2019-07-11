В Грузии подсчитали потери от возможных российских санкций

Об этом она сказала журналистам в четверг в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство".

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что в случае введения российских санкций против Грузии, которые предлагала Госдума, ущерб составил бы 4 млрд лари ($ 1,4 млрд), передает Интерфакс.

Министр выделила основные сферы сотрудничества с Россией и уточнила возможные потери.

По ее словам, это, прежде всего, $750 млн, или доход от туристов в размере более 2 млрд лари. Эти средства Грузия планировала получить до конца года.

Кроме этого, денежные переводы в объеме $600 млн, поступившие в прошлом году. Примерно такого же уровня Грузия ожидала в этом году. Также это экспорт вина, минеральной воды и другой сельскохозяйственной продукции, который ежегодно превышает $300 млн, добавила Турнава.

По ее словам, в Аджарии сейчас действительно ощущается нехватка туристов.

Она отметила, что многие брони были отменены. "Мы не особо зависим от российского рынка и российских туристов, но это направление все-таки важно для нашей туристической индустрии. Мы не должны забывать о семейных гостиницах, рядовых гражданах, которые ждали этих туристов, и сегодня мы видим именно эту проблему", - заявила министр.

По ее словам, влияние на ситуацию оказывают безответственные заявления и агрессивная риторика представителей радикальной оппозиции.