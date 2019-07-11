Заур Расулзаде 02:21

В преддверие внеочередных парламентских выборов в Украине, которые состоятся 21 июля, Парламентская ассамблея Совета Европы направила в Киев свою делегацию для оценки предвыборной ситуации. Причем направила по приглашению украинских властей. Однако пробыв в украинской столице всего два дня - 2-3 июля, так называемая предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине, о чем сообщила на сайте Ассамблеи.

В заявлении ПАСЕ отмечается, что 2 июля, то есть сразу по прибытии миссии в Киев, председатель Верховной рады Андрей Парубий сообщил президенту Ассамблеи Лилиан Мори Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами. Между тем в состав предвыборной делегации входили четыре представителя евроорганизации во главе с исполняющим обязанности руководителя группы Мартом ван де Веном из Нидерландов. Также среди членов делегации были представители Польши, Сан-Марино и Азербайджана. Президент ПАСЕ Паскье выразила недоумение и сожаление по поводу отказа от европейских наблюдателей, подчеркнув, что Украина как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить наблюдение за президентскими и парламентскими выборами. Впрочем, недоумение госпожи Паскье явно напускное. Решение украинских властей отказаться от европейского мониторинга своих выборов логично вытекает из рекомендации комитета Верховной рады по иностранным делам приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ. Столь жесткий вердикт украинцы приняли после того, как Парламентская ассамблея согласилась вернуть россиян, несмотря на санкции, на поля международной организации. Вот тогда Украина возмутилась и постановила уйти из ПАСЕ «до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма». Комментируя неожиданно возникшие между ПАСЕ и Киевом разногласия, украинский политолог Константин Бондаренко отметил, что «Вашингтон не всесилен, Запад не монолитный, Украина — не пуп земли, Россия умеет ждать и добиваться своего, главные принципы Европы неизменны со средних веков: право и выгода нераздельны, справедливость на стороне тех, кто продемонстрирует большую рентабельность и покупательную способность».

ПАСЕ, считает эксперт, это не только «площадка для троллинга Ольги Скабеевой, а важнейшая международная институция». В ПАСЕ, как убежден Бондаренко, дождались момента, когда на Украине наступил период междувластия: уходят силы, которые были инициаторами антироссийских санкций. Новой украинской власти в ПАСЕ ничем не обязаны, поэтому возвращение России связано с новым избирательным циклом. «В то же время европейцы вряд ли будут играть роль миротворца в конфликте Украина – Россия: они преследуют свои узко корпоративные цели, они устали от перманентного конфликта за пять лет, и хотят вынести его за скобки. Вряд ли они верят, что в ближайшем будущем возможно какое-то урегулирование или даже возврат к ситуации до 14 года. Они просто хотят абстрагироваться от этого комплекса проблем, чтобы выстраивать прагматичные отношения с РФ», — заявил политолог. На фоне этого много говорящего конфликта некоторые политологи и эксперты и в Украине, и в Азербайджане продолжают обвинять Баку в том, что он проголосовал за возвращение России в ПАСЕ. Комментируя haqqin.az эти заявления, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов логично задается вопросом: «А почему эти эксперты молчали, когда Азербайджан требовал введения санкций против Армении».