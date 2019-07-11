Азербайджан в глазах французов больше не "бедный родственник" наш комментарий
Бизнес-форумы в Баку с участием иностранных предпринимателей давно уже не редкость. Не меньше и число бизнес-форумов в столицах других стран, в которых принимают участие азербайджанские делегации. Это понятно, ведь Азербайджан развивается, что невозможно без тесного сотрудничества с другими государствами, в то же время растет интерес к нашей стране, вклад которой в глобальную экономику увеличивается с каждым годом. Это еще раз доказал прошедший в Бакинском бизнес-центре при поддержке министерства экономики, организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Французской организации предпринимателей MEDEF азербайджано-французский бизнес-форум.
Выступивший на мероприятии министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что Азербайджан является основным торговым партнером Франции на Южном Кавказе. И это было не голословное утверждение, министр обосновал свои слова вескими доказательствами. Неслучайно, 62,4% общего товарооборота Франции с тремя странами Южного Кавказа приходятся на долю Азербайджана. За первые пять месяцев текущего года торговой оборот между двумя странами вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%. И есть большой потенциал для увеличения объема и диверсификации структуры торговли, расширения экспорта ненефтяных продуктов во Францию. В сферах промышленности, услуг, связи, торговли, банковского дела, страхования и сельского хозяйства страны действуют 45 компаний с французским капиталом. А вообще французские компании в качестве подрядчиков участвуют в проектах в Азербайджане общей стоимостью 6,2 млрд. долларов.
Как и положено, министр привел множество фактов поддержки правительством бизнеса и инвестиций, в том числе иностранных с целью привлечения в страну французского бизнеса. И ничего особенного в глаза не бросалось. Кроме одного. Ранее в ходе подобных бизнес-форумов с делегациями ведущих экономик азербайджанская сторона выступала в качестве «бедного родственника», стараясь выпросить побольше иностранных инвестиций. Но на сей раз она заняла позицию равного партнера, что чувствовалось в ходе всего форума. Об этом свидетельствуют и факты.
В период независимости в экономику Азербайджана вложены инвестиции на сумму 263 млрд. долларов. Только в прошлом году в экономику было вложено 15,3 млрд. долларов, из которых иностранные инвестиции составили 8,2 млрд. долларов. В целом экономика страны развивается устойчиво, до конца года рост ее прогнозируется на уровне 3,1%, а ненефтяного сектора - на 3,4%. Об устойчивом развитии экономики свидетельствует и то, что доля внешнего госдолга страны составляет 19% ВВП. Прогнозы международных организаций тоже положительные. Так, Всемирный банк прогнозирует рост экономики в этом году на 3,3%, а Международный валютный фонд – на 3,4%.
А что касается конкретно Франции, то и с ней отношения выстраиваются на равных. До настоящего времени французские компании вложили в экономику Азербайджана 2,2 млрд. долларов, а азербайджанские инвестиции во Францию значительно больше - 2,6 млрд. долларов. И Мустафаев просто отметил необходимость диверсификации взаимных инвестиций с Францией, призвав при этом увеличить вложения в ненефтяной сектор. Действительно анализ структуры взаимного товарооборота показывает, что основным его направлением пока является сфера энергетики, поэтому необходимо принять меры для расширения ненефтяного товарооборота. Вот почему министр и подчеркнул наличие потенциала для дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, в гуманитарных вопросах.
Да, незаметно для нас самих экономика Азербайджана разрослась ввысь и вширь так, что страна, еще пару десятков лет назад открыто объявляющая о финансовых трудностях, стала инвестировать, как мы уже писали, в США, Китай, Россию. А теперь вот еще Франция. Но и это еще не все, Азербайджан активно инвестирует в европейскую экономику в целом. Объем наших инвестиций в страны ЕС составляет более 20 млрд. долларов. Еще более 3,5 млрд. долларов инвестировано в экономику четырех стран-партнеров программы "Восточного партнерства".
Но есть вопросы и поважнее инвестиций. Азербайджан играет очень важную и стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС. И с развитием стратегического проекта "Южный газовый коридор" роль страны намного возрастет. Совместно с Турцией и Грузией реализуется проект Баку-Тбилиси-Карс, который является важной частью международных транспортных коридоров. Но сотрудничество Азербайджана с ЕС не ограничивается только такими сферами, как энергетика и транспорт. У нас очень активное сотрудничество с Евросоюзом в сфере развития человеческого капитала, образования, социальной защиты и пр.
Да, Европейский союз, частью которого является Франция, - один из ключевых торговых партнеров Азербайджана. В стране успешно работают более 1600 компаний из стран ЕС. В Баку проводятся совместные бизнес-форумы с целью повышения уровня отношений между бизнес-секторами Азербайджана и ЕС. В форуме только этого года приняли участие более тысячи представителей сферы бизнеса. Подобные бизнес-форумы стимулируют торговлю и инвестиции между Азербайджаном и европейскими странами. И азербайджано-французский бизнес-форум, уверенно можно сказать, не будет исключением.
Да, проводимые в Азербайджане реформы, достигнутые успехи, большой потенциал страны в сфере транспорта, осуществляемые крупномасштабные региональные проекты привлекают интересы иностранных инвесторов. Не случайно ведь в «Отчете бизнес-среды Евросоюз - Азербайджан 2019» 74% компаний Евросоюза оценили макроэкономическую ситуации в стране, как сильную и удовлетворительную, а 90% оценили перспективы макроэкономической ситуации, как хорошие и стабильные. На вопрос «Вложили бы вы инвестиции в Азербайджан» 75% компаний, участвующих в опросе ЕС «Азербайджан – место для инвестиций» дали положительный ответ, высоко оценив безопасность, политическую и социальную стабильность в стране. Все это и было доведено до внимания 150 французских бизнесменов, принявших участие в работе форума…