Бизнес-форумы в Баку с участием иностранных предпринимателей давно уже не редкость. Не меньше и число бизнес-форумов в столицах других стран, в которых принимают участие азербайджанские делегации. Это понятно, ведь Азербайджан развивается, что невозможно без тесного сотрудничества с другими государствами, в то же время растет интерес к нашей стране, вклад которой в глобальную экономику увеличивается с каждым годом. Это еще раз доказал прошедший в Бакинском бизнес-центре при поддержке министерства экономики, организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Французской организации предпринимателей MEDEF азербайджано-французский бизнес-форум.

Выступивший на мероприятии министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что Азербайджан является основным торговым партнером Франции на Южном Кавказе. И это было не голословное утверждение, министр обосновал свои слова вескими доказательствами. Неслучайно, 62,4% общего товарооборота Франции с тремя странами Южного Кавказа приходятся на долю Азербайджана. За первые пять месяцев текущего года торговой оборот между двумя странами вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%. И есть большой потенциал для увеличения объема и диверсификации структуры торговли, расширения экспорта ненефтяных продуктов во Францию. В сферах промышленности, услуг, связи, торговли, банковского дела, страхования и сельского хозяйства страны действуют 45 компаний с французским капиталом. А вообще французские компании в качестве подрядчиков участвуют в проектах в Азербайджане общей стоимостью 6,2 млрд. долларов.

Как и положено, министр привел множество фактов поддержки правительством бизнеса и инвестиций, в том числе иностранных с целью привлечения в страну французского бизнеса. И ничего особенного в глаза не бросалось. Кроме одного. Ранее в ходе подобных бизнес-форумов с делегациями ведущих экономик азербайджанская сторона выступала в качестве «бедного родственника», стараясь выпросить побольше иностранных инвестиций. Но на сей раз она заняла позицию равного партнера, что чувствовалось в ходе всего форума. Об этом свидетельствуют и факты.

В период независимости в экономику Азербайджана вложены инвестиции на сумму 263 млрд. долларов. Только в прошлом году в экономику было вложено 15,3 млрд. долларов, из которых иностранные инвестиции составили 8,2 млрд. долларов. В целом экономика страны развивается устойчиво, до конца года рост ее прогнозируется на уровне 3,1%, а ненефтяного сектора - на 3,4%. Об устойчивом развитии экономики свидетельствует и то, что доля внешнего госдолга страны составляет 19% ВВП. Прогнозы международных организаций тоже положительные. Так, Всемирный банк прогнозирует рост экономики в этом году на 3,3%, а Международный валютный фонд – на 3,4%.

А что касается конкретно Франции, то и с ней отношения выстраиваются на равных. До настоящего времени французские компании вложили в экономику Азербайджана 2,2 млрд. долларов, а азербайджанские инвестиции во Францию значительно больше - 2,6 млрд. долларов. И Мустафаев просто отметил необходимость диверсификации взаимных инвестиций с Францией, призвав при этом увеличить вложения в ненефтяной сектор. Действительно анализ структуры взаимного товарооборота показывает, что основным его направлением пока является сфера энергетики, поэтому необходимо принять меры для расширения ненефтяного товарооборота. Вот почему министр и подчеркнул наличие потенциала для дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, в гуманитарных вопросах.

Да, незаметно для нас самих экономика Азербайджана разрослась ввысь и вширь так, что страна, еще пару десятков лет назад открыто объявляющая о финансовых трудностях, стала инвестировать, как мы уже писали, в США, Китай, Россию. А теперь вот еще Франция. Но и это еще не все, Азербайджан активно инвестирует в европейскую экономику в целом. Объем наших инвестиций в страны ЕС составляет более 20 млрд. долларов. Еще более 3,5 млрд. долларов инвестировано в экономику четырех стран-партнеров программы "Восточного партнерства".