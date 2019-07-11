Афа Бабаева 02:52

Несколько дней назад haqqin.az сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха. Тогда сообщалось, что причиной возбуждения уголовного дела является нецелевое использование государственных средств, которые Кельбах в качестве аванса выделил компании Араса Агаларова. По информации РБК, Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Это следует из постановления судьи Басманного районного суда Артура Карпова, который санкционировал проведение выемки документов в рамках уголовного дела против экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха.

«Денежные средства от «Автодора» поступали на обособленный банковский счет «Крокус Интернэшнл» в Сбербанке. Режим счета не допускает размещения временно свободных средств в депозит», — заявил РБК представитель группы компаний «Крокус». Процентная ставка на остатке денежных средств на счете установлена в размере 0,25% годовых, расходование начисленных процентов возможно только на строительство ЦКАД, добавил он. По его словам, в «Крокус» не поступало запроса следственных органов о выемке документов. Представитель Сбербанка отказался от комментариев. Претензия Следственного комитета к Кельбаху заключается в том, что первый аванс на 12,6 млрд руб., перечисленный «Крокусу», был максимальным, который госкомпания могла выдать подрядчику, чтобы не превысить предельный размер в 30% от госфинансирования (строительство первого участка ЦКАД оценивается в 48,9 млрд руб., из них госучастие — 42,2 млрд руб.). Однако в декабре 2017 года по указанию Кельбаха, «достоверно осведомленного о предельном размере выплаченного аванса», «Автодор» «необоснованно» перечислил на расчетный счет «Крокус Интернэшнл» в качестве дополнительного аванса еще 2 млрд руб. Таким образом, компания перечислила авансы на 14,6 млрд руб., составляющие 34,6% госфинансирования проекта. Все авансы выплачивались в пределах 30% от государственного финансирования, и они были обеспечены гарантией Сбербанка», — говорил ранее РБК представитель «Крокуса».