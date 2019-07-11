США отложили санкции против главы МИД Ирана
США решили пока не вводить санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.
"Холодные головы возобладали, мы посчитали, что это не обязательно принесет пользу", - заявил один из источников. О том, что Мохаммад Джавад Зариф может быть внесен в санкционный список заявлял министр финансов США Стивен Мнучин, пишет ТАСС.
Точные причины отказа Вашингтона от введения санкций против главы иранского МИД неизвестны. Однако, по мнению Reuters, такой шаг может сигнализировать о готовности американской администрации к поискам дипломатического решения на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы.
На этой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон только начал применять широкомасштабные ограничивающие меры в отношении Ирана и планирует усилить санкции до конца года. По его словам, это должно вынудить Тегеран вернуться к диалогу.
В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции "актом терроризма" и "полноценной экономической войной".