США отложили санкции против главы МИД Ирана

США решили пока не вводить санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

"Холодные головы возобладали, мы посчитали, что это не обязательно принесет пользу", - заявил один из источников. О том, что Мохаммад Джавад Зариф может быть внесен в санкционный список заявлял министр финансов США Стивен Мнучин, пишет ТАСС.