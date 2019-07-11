В Лондоне нашли мертвой дочь миллионера из России
В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончалась 17-летняя скрипачка российского происхождения. Тело девушки нашел в доме в районе Кенсингтон ее отец Игорь Цуканов, сообщает The Telegraph.
По словам отца погибшей, незадолго до смерти дочь выступала в Королевском оперном театре, она чувствовала себя счастливой и планировала многое сделать в будущем.
Daily Telegraph пишет, что причиной неожиданной смерти девушки могла быть передозировка набирающим популярность наркотиком calvin klein.
Издание пишет, что Игорь Цуканов, миллионер и меценат, переехал в Великобританию из России в 1990-е годы.
Проводится расследование. Официально причина смерти девушки пока не названа.