Кому Россия тайно выделила миллиард

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств. Это следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет, сообщает газета «Известия».

Кроме того, программа выдачи межгосударственных займов увеличилась с 236 до 293 миллиардов рублей. Издание отмечает, что это стало самой крупной программой кредитования за последние пять лет.

При этом заемщики, цели кредитов и их ставки не разглашаются. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак отказался комментировать ситуацию, заявив, что это секретная информация. В Счетной палате на вопрос о подробностях также ответили отказом.

По мнению аналитиков, Россия стала кредитором одной или двух стран дальнего зарубежья, так как займы для стран СНГ традиционно анонсируются.