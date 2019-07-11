Халаф Халафов и Григорий Карасин обсудили Каспий

Накануне между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоялся телефонный разговор.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также международной и региональной повестки дня.

Кроме того, была обсуждена подготовка сторон к предстоящему первому Каспийскому экономическому форуму, который пройдет 12 августа в туркменском городе Авазе.