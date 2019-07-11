Алжирские фанаты разграбили центр Парижа

Вечером в четверг после победы над командой Кот-д"Ивуара сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Несколько тысяч человек собрались на Елисейских Полях в Париже отпраздновать это событие. К полуночи празднование переросло в погромы.

В Париже и ряде других городов Франции празднование победы футбольной сборной Алжира вылилось в массовые беспорядки, сообщает радиостанция France Info.

Согласно информации, хулиганы разграбили в центре французской столицы три магазина, торгующих мотоциклами. Нападавшие выбили витрины и не только угнали дорогостоящие мотоциклы, но и унесли мотоциклетные шлемы, экипировку, запасные детали. Полицию, прибывшую на место происшествия, атаковала толпа, в стражей порядка бросали камни.

Сотрудникам полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать погромщиков. Основные стычки продолжались у центральной площади Шарля де Голля.

В Марселе в районе Старого порта в ночь на пятницу также собрались не менее 7 тыс. болельщиков. Празднование победы алжирской сборной там тоже вскоре переросло в стычки с полицией, которой пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом.