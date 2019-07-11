Азербайджанский самолет не долетел до Батуми... Пилот cкомандовал: «Назад!»
Самолет Buta Airways, вылетевший в 07:46 из Баку в Батуми, был вынужден вернуться обратно, сообщили haqqin.az в авиакомпании.
Согласно информации, из-за неблагоприятных условий в аэропорту Батуми командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Самолет совершил благополучную посадку в 10:12 по бакинскому времени в аэропорту Гейдар Алиев (GYD).
Самолет вылетит из Баку в Батуми после улучшения погодных условий.