Обладателя «Грэмми» арестовали за детскую порнографию

Обладатель нескольких премий «Грэмми», американский певец R. Kelly арестован в Чикаго за уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщают американские СМИ.

Как передает РИА Новости со ссылкой на New York Times, помощник окружного прокурора в штате Иллинойс Джозеф Фитцпатрик сообщил, что обвинение содержит 13 пунктов.

«Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнении несовершеннолетних, а также в уклонении от правосудия», – сказал Фитцпатрик.

В общей сложности против R. Kelly ранее было выдвинуто 21 обвинение в сексуальном насилии. Сам певец отрицал возникавшие обвинения против него. Музыканта арестовали, но позже он был освобожден из тюрьмы Чикаго под залог в размере 100 тыс. долларов.