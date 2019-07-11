Цены на нефть снова пошли вверх

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются после вчерашнего снижения, спровоцированного прогнозами ОПЕК и новыми трудностями в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.

Сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,38 — до $66,90 за баррель, августовские фьючерсы на западнотехасский сорт WTI — на $0,34, до $60,54 за баррель, сообщает Интерфакс.

Нефтяные котировки растут на данных о снижении нефтедобычи в Мексиканском заливе в связи с тропической бурей. Как сообщает агентство Reuters, непогода привела к сокращению добычи в регионе более чем на один миллион баррелей в день.

На этой неделе Европейская комиссия ухудшила прогнозы по нефтяным ценам на ближайшие два года. Ожидается, что в среднем в текущем году эталонная североморская нефтяная смесь Brent будет стоить $64,7 за баррель против предполагавшихся весной $69,2 за баррель. Оценка на 2020 год скорректирована вниз до $61,5 за баррель с $67,8 за баррель.