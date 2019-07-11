Visa и MasterCard могут уйти из России

Согласно информации, 23 июля нижняя палата парламента собирается рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", которые поддерживает ЦБ; они должны обеспечить беспрерывность карточных платежей в России. По сути же российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции.

Международные платежные системы могут уйти из России в результате действий Госдумы и Центробанка, пишет газета "Коммерсантъ".

Поправки коснутся МПС, чьи "дочки" зарегистрированы в ЦБ, в частности, Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.

Если законопроект будет принят, им запретят вводить "критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе".

На то, чтобы начать работать по новым правилам, платежным системам дадут полгода. После этого приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. Если оно не будет устранено, ЦБ исключит компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.

"Коммерсантъ" отмечает, что российские "дочки" Visa и MasterCard при всем желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями - они не имеют права не исполнять распоряжения своей головной организации.

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту). Однако, считают опрошенные "Ъ" эксперты, скорее, эти компании просто свернут свой бизнес в России.