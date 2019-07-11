На юго-западе Турции в туристическом Даламане провинции Мугла вспыхнули лесные пожары, сообщает издание Akşam.

В регион отправлены пожарные подразделения из близлежащих провинций: Измира, Антальи, Анкары, Кютахьи, Денизли, Коньи, Бурсы и Айдына. В связи с пожаром министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отправился в Муглу.

По предварительным данным сгорело более 350 га леса, пострадали животные и редкие растения.

Леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.