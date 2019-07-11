Россия начала поставки С-400 в Турцию

Первые компоненты С-400 доставлены сегодня в Анкару. Об этом сообщает Минобороны Турции.

«Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 впервые появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. По словам гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.