Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:54

На этой неделе в Дохе, столице Катара, завершился седьмой раунд переговоров между представителями США и движения Талибан. Подробности достигнутых договоренностей пока не разглашаются, но официальные американские представители и многочисленные наблюдатели с уверенностью говорят о «серьезном прорыве». А все-таки идея с открытием офиса талибов в Катаре «выстрелила», пусть спустя шесть лет после ее реализации и скандальной истории, предшествовавшей этому решению.

В далеком уже 2010 году курировавшие афганский вопрос представители НАТО вляпались в ситуацию, до сих пор поражающую своей абсурдностью. Несколько сотен тысяч (!) долларов было передано ими афганскому торговцу, имевшему несколько дуканов на кабульском базаре, но при этом утверждавшим, что он является одним из лидеров движения Талибан. В этой истории прекрасным было все - и уровень осведомленности западных спецслужб о персональном составе командования талибов, и феерическая доверчивость тех, кто со стороны командования контингента НАТО крутил эту операцию. И, разумеется, факт того, что посредниками в передаче денег выступали представители Кабула, которые, подозреваю, изначально знали, что происходит элементарное надувательство «белых сахибов». Но, тем не менее, полностью отработали свою роль в этом спектакле. И ни на минуту не сомневаюсь, что старались они за процент от полученных денег, которые впоследствии выплатили им организаторы этой аферы. Скандал постарались замять, но одним из его результатов стало решение создать канал прямой связи с талибами. И пусть с правовой точки зрения это выглядело достаточно мутно, речь ведь шла о частичной легализации террористов, с которыми США и его союзники воевали, но что такое право перед политической целесообразностью? Можно и глаза на нарушение закона закрыть, и сам этот закон куда-нибудь задвинуть. Словом, решение было принято, а практической его реализацией занялись представители Катара. В 2013, как уже говорилось, офис был открыт, прямой канал связи с талибами создан, неофициальные переговоры начались. Правда, шли они не так чтобы и интенсивно, от случая к случаю, оживляясь только после того, как в Вашингтоне в очередной раз вспыхивала дискуссия на тему: «Как нам обустроить Афганистан, вывести оттуда войска и перестать спускать в эту черную дыру десятки миллиардов долларов на реконструкцию этой страны, больше половины которых разворовывается еще в пути, а оставшаяся половина - после поступления в Кабул?» Словом, обычные вопросы, которые триста лет задают себе те, кто имел сомнительное счастье «завоевать» Афганистан - британцы, СССР, а теперь вот и американцы. Утверждают, правда, что подобных вопросов не возникало у Александра Македонского, но это крайне спорно. Иначе отчего бы «покоритель Азии», покорив территории, на которых расположена сегодня Афганистан, впал в пошлый алкоголизм, литрами потребляя неразбавленное критское? От отчаяния, пришедшего с пониманием того, какое «счастье» он присоединил к своей империи, не иначе.

Впрочем, не будем углубляться в историю, вернемся в день сегодняшний и в столицу Катара. С 2018 года офис талибов в Дохе стал одним из самых посещаемых американскими дипломатами мест. Дональд Трамп всерьез взялся за исполнение своего предвыборного обещания о выводе войск из Афганистана. Где к тому времени находилось примерно 14 тысяч американских военнослужащих, а сама миссия в эту страну обходилась бюджету США в 45 миллиардов долларов ежегодно. Спецпредставителем американского президента по примирению в Афганистане был назначен один из асов американской дипломатии, Залмай Халилзад, первый мусульманин, сделавший столь успешную карьеру в Госдепартаменте, уроженец Мазари-Шарифа и выходец из пуштунского клана Нурзай. И диалог постепенно начал набирать обороты, процесс пошел.

Если на первых порах талибы были категоричны и непреклонны - американцы должны покинуть Афганистан, с Кабулом мы говорить не будем, афганцы должны разбираться в своих проблемах самостоятельно - то раунд за раундом их позиция постепенно начала принимать более гибкий характер. Конечно, это не заслуга лишь американцев, более чем серьезную лепту в этот процесс за последний год внесли Пекин и Ташкент, но лавры - это потом. На сегодняшний день, по итогам шестого (майского) и седьмого (июнь-июль) раундов переговоров, контуры будущего афганского урегулирования начали принимать все более реальный и отчетливый характер. Произошло даже то, что год назад трудно себе было представить - прямой диалог с талибами представителей официального Кабула. И конкретные договоренности тоже имеются - обе стороны готовы гарантировать, что Афганистан не станет убежищем для ИГИЛ и аль-Каиды, а уже имеющиеся ячейки этих организаций будут «зачищены». С учетом афганских реалий и нравов - «под ноль». Кроме того, стороны договорились о том, что будут стремиться к минимализации потерь мирного населения и неприкосновенности школ, больниц, учебных заведений, объектов инфраструктуры. Внешние же игроки, Вашингтон, Пекин и Ташкент, гарантируют талибам как легализацию и включение в политический процесс на правах равной официальному Кабулу стороны, так и самое главное - вовлеченность в важнейшие экономические проекты на территории Афганистана, и в строительство газопровода ТАПИ, и в деятельность китайских компаний, и в афгано-узбекские предприятия.