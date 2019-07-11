Раскрыты потери США от выхода Турции из программы F-35

Военно-морским силам (ВМС) США требуется 206 миллионов долларов для поиска поставщиков ряда комплектующих для истребителя пятого поколения F-35 Lightning II из-за «потенциального применения санкций» к некоторым зарубежным странам, говорится в бюджетном запросе Пентагона на 2019 финансовый год.

Как пишет The Drive, речь идет о замене турецких производителей деталей для самолета. Американское издание обращает внимание на заявление заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению Эллен Лорд, сделанное в июне, согласно которому в начале 2020 года появится «дисциплинированное и изящное свертывание» всех связанных с программой F-35 Lightning II турецких контрактов.

The Drive обращает внимание на то, что в запросе военных указаны варианты F-35B Lightning II (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и F-35C Lightning II (палубный), но ничего не говорится о F-35A Lightning II (для военно-воздушных сил). В качестве источника финансирования для поиска поставщиков комплектующих предлагается использовать средства, изначально предназначенные для покупки запасных частей самолетов.

Издание отмечает, что в действительности расходы Пентагона на замену турецких поставщиков будут выше, однако не сомневается в способности США найти альтернативу подрядчикам из Турции. Также The Drive напоминает о существующем дефиците запасных частей для истребителей, который из-за запроса может еще вырасти.

Турция является одним из основных партнеров США в создании F-35 Lightning II. Для истребителя турецкие предприятия выпускают около 400 деталей. Возможные санкции Вашингтона в отношении Анкары связаны с покупкой последней у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».